Новорічні ранки - невід'ємна частина дитинства, наповнена яскравими костюмами, танцями біля ялинки, солодкими подарунками та святковим настроєм.
Українські зірки теж не стали винятком та діляться архівними фотографіями з дитинства, показуючи, як вони раділи зимовим святам.
Катерина Осадча
Популярна телеведуча постала в образі лисички, одягнувши помаранчеву сукню.
Тіна Кароль
На новорічному ранку майбутня зірка була сніжинкою із сірим дощем на сукні та бантом у зачісці.
Лілія Подкопаєва
Гімнастка обрала образ сніжинки з короною та бантиками, хоча на фото виглядає трохи незадоволеною.
Світлана Тарабарова
Її костюм ялинки явно додав радості маленькій артистці.
Володимир Остапчук
Шоумен з'явився зайчиком з великими вушками та дощем.
Лілія Ребрик
Телеведуча розповідала, що роль Снігуроньки переслідувала її з дитинства.
Дмитро Комаров
Мандрівник вибрав синій костюм із червоними вставками та яскраві черевики.
Джамала
Образ білочки для співачки обрала мама, створивши милий вбрання.
MELOVIN
Співак вибрав темно-синій костюм, доповнивши його дощем та короною.
Alyona Alyona
Виконавиця постала лисичкою з бантиками та святковим дощем.
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