Знаменитості доводять, що чари новорічних свят однаково надихають і звичайних дітей, і майбутніх зірок сцени та телеекранів.

Новорічні ранки - невід'ємна частина дитинства, наповнена яскравими костюмами, танцями біля ялинки, солодкими подарунками та святковим настроєм.

Українські зірки теж не стали винятком та діляться архівними фотографіями з дитинства, показуючи, як вони раділи зимовим святам.

Катерина Осадча

Популярна телеведуча постала в образі лисички, одягнувши помаранчеву сукню.

Тіна Кароль

На новорічному ранку майбутня зірка була сніжинкою із сірим дощем на сукні та бантом у зачісці.

Лілія Подкопаєва

Гімнастка обрала образ сніжинки з короною та бантиками, хоча на фото виглядає трохи незадоволеною.

Світлана Тарабарова

Її костюм ялинки явно додав радості маленькій артистці.

Володимир Остапчук

Шоумен з'явився зайчиком з великими вушками та дощем.

Лілія Ребрик

Телеведуча розповідала, що роль Снігуроньки переслідувала її з дитинства.

Дмитро Комаров

Мандрівник вибрав синій костюм із червоними вставками та яскраві черевики.

Джамала

Образ білочки для співачки обрала мама, створивши милий вбрання.

MELOVIN

Співак вибрав темно-синій костюм, доповнивши його дощем та короною.

Alyona Alyona

Виконавиця постала лисичкою з бантиками та святковим дощем.

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