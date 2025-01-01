Новогодние утренники — неотъемлемая часть детства, наполненная яркими костюмами, танцами у ёлки, сладкими подарками и праздничным настроением.
Украинские звёзды тоже не стали исключением и делятся архивными фотографиями из детства, показывая, как они радовались зимним праздникам.
Екатерина Осадчая
Популярная телеведущая предстала в образе лисички, надев оранжевое платье.
Тина Кароль
На новогоднем утреннике будущая звезда была снежинкой с серым дождиком на платье и бантом в прическе.
Лилия Подкопаева
Гимнастка выбрала образ снежинки с короной и бантиками, хотя на фото выглядит немного недовольной.
Светлана Тарабарова
Её костюм ёлочки явно добавил радости маленькой артистке.
Владимир Остапчук
Шоумен предстал зайчиком с большими ушками и дождиком.
Лилия Ребрик
Телеведущая рассказывала, что роль Снегурочки преследовала её с детства.
Дмитрий Комаров
Путешественник выбрал синий костюм с красными вставками и яркие ботинки.
Джамала
Образ белочки для певицы выбрала мама, создав милый наряд.
MELOVIN
Певец выбрал тёмно-синий костюм, дополнив его дождиком и короной.
Alyona Alyona
Исполнительница предстала лисичкой с бантиками и праздничным дождиком.
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