Знаменитости доказывают, что волшебство новогодних праздников одинаково вдохновляет и обычных детей, и будущих звёзд сцены и телеэкранов.

Новогодние утренники — неотъемлемая часть детства, наполненная яркими костюмами, танцами у ёлки, сладкими подарками и праздничным настроением.

Украинские звёзды тоже не стали исключением и делятся архивными фотографиями из детства, показывая, как они радовались зимним праздникам.

Екатерина Осадчая

Популярная телеведущая предстала в образе лисички, надев оранжевое платье.

Тина Кароль

На новогоднем утреннике будущая звезда была снежинкой с серым дождиком на платье и бантом в прическе.

Лилия Подкопаева

Гимнастка выбрала образ снежинки с короной и бантиками, хотя на фото выглядит немного недовольной.

Светлана Тарабарова

Её костюм ёлочки явно добавил радости маленькой артистке.

Владимир Остапчук

Шоумен предстал зайчиком с большими ушками и дождиком.

Лилия Ребрик

Телеведущая рассказывала, что роль Снегурочки преследовала её с детства.

Дмитрий Комаров

Путешественник выбрал синий костюм с красными вставками и яркие ботинки.

Джамала

Образ белочки для певицы выбрала мама, создав милый наряд.

MELOVIN

Певец выбрал тёмно-синий костюм, дополнив его дождиком и короной.

Alyona Alyona

Исполнительница предстала лисичкой с бантиками и праздничным дождиком.

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