Колишній лікар Вижницької лікарні за винагороду виготовляв фіктивні документи про інвалідність другої групи для 60 військовозобов'язаних, беручи за свої послуги від 5 до 15 тисяч доларів.

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, який раніше працював медиком у Вижницькому районі, вирішив залишити лікарську практику та почав підробляти медичні довідки для призовників. Він використовував свої зв'язки та обіцяв вплив на членів МСЕК для затвердження потрібних висновків.

«За допомогою особистих контактів, підозрюваний організовував виготовлення фіктивних документів і обіцяв сприяння в ухваленні позитивних рішень на засіданнях медичних комісій. Вартість таких послуг становила від 5 до 15 тисяч доларів з особи», — повідомили у СБУ Буковини.

Протягом двох місяців оперативники задокументували 60 фактів злочинної діяльності. Чоловіка затримали під час отримання 11,5 тисяч доларів за чергову підроблену довідку.

Відповідно до повідомлення прокуратури, зловмиснику висунули підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання державних функцій, поєднаним з вимаганням). За цим кримінальним правопорушенням підозрюваному загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі триває розслідування для встановлення усіх осіб, причетних до схеми.

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