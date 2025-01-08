Уряд затвердив новий порядок компенсації за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої фізичні особи, власники житла, які безкоштовно надають прихисток ВПО, зможуть отримати компенсацію у розмірі 450 гривень на місяць за кожну людину.

Документ, що був затверджений 31 грудня 2024 року під номером 1544, встановлює правила надання компенсації для власників житла, що не мають родинних зв’язків першого ступеня (батьки, діти, чоловік чи дружина) з внутрішньо переміщеними особами. Сума компенсації покриває витрати, пов’язані з безкоштовним розміщенням ВПО.

Компенсація виплачується Пенсійним фондом України щомісяця та становить 450 гривень за кожну внутрішньо переміщену особу. Важливо, що компенсація надається лише тим особам, які приймають людей, що переселилися з територій, де ведуться бойові дії або де Російська Федерація здійснює тимчасову окупацію, та не мають власного житла площею більше ніж 13,65 м² на людину. Крім того, компенсація не виплачується за розміщення осіб, які отримують субсидії на оренду житла.

З 1 березня 2025 року компенсація не буде призначена або її виплата буде припинена в таких випадках: якщо виявляться родинні зв’язки з ВПО, якщо особа перебувала за кордоном понад 30 днів, або якщо Пенсійний фонд отримає інформацію про непроживання особи за місцем, де надається компенсація. Також буде припинена виплата, якщо з’ясується, що у заяві була вказана недостовірна інформація.

З того ж дня компенсація надаватиметься на термін шість місяців для нових звернень, а для наступних періодів — автоматично, після перевірки прав на отримання компенсації. Окрім того, з 1 березня 2025 року компенсація не призначатиметься тим, хто купив чи отримав безкоштовно житло, включаючи пільгові умови через соціальні служби чи благодійні організації, за винятком тих, хто переселився з зон бойових дій.

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