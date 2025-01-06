Однак існують випадки, коли чоловіків до 25 років можуть призвати на військову службу.

Згідно з чинним законодавством, мінімальний призовний вік для чоловіків становить 25 років, однак, є певні винятки, коли призов може відбутися й раніше.

Юристи програми безоплатної правової допомоги в коментарі "Фактам ICTV" пояснили, що відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набув чинності 18 травня 2024 року, мобілізаційний вік було знижено з 27 до 25 років.

Згідно з нормами цього закону, особи, які не досягли 25 років, не проходили військову службу та не мають військового досвіду, вважаються призовниками. Вони можуть бути мобілізовані тільки за власним бажанням. Однак існують випадки, коли чоловіків до 25 років можуть призвати на військову службу. Це стосується таких категорій:

осіб, які проходили строкову службу в мирний час;

чоловіків, що закінчили вищі військові навчальні заклади або військові кафедри та здобули військово-облікову спеціальність;

осіб, які раніше мали статус "обмежено придатний" до служби.

Таким чином, хоча мінімальний призовний вік встановлено на рівні 25 років, існують також окремі конкретні умови, за яких призов може відбутися раніше.

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