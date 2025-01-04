Юрій Горбунов відверто висловився про свого кума, продюсера Потапу, та його рішення виїхати за кордон під час війни.

Юрій Горбунов відверто розповів про своє ставлення до скандальної поведінки свого кума, продюсера та співака Потапа.

В інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці" ведучий зізнався, що не засуджує вчинок Потапа, який під час війни виїхав за кордон.

Так, артист розповів, як стосується дій Потапа, який виїхав за кордон під час війни. Горбунов зазначив, що не засуджує вчинки свого друга і вважає, що кожна людина приймає свідоме рішення та оцінює наслідки своїх дій.

"Не маю права звинувачувати нікого ні в чому. Мені не прикро. Я вибрав своє. І Потап вибрав. Він мене підтримував, коли хейт починався, і я дякував йому. Але я не повинен нікого критикувати чи давати поради, особливо коли їх не просять" .Не знаю, ці ж люди якось планують життя, на щось сподіваються і розуміють, що війна закінчиться і почнеться новий етап" - зауважив Горбунов.

Ведучий наголосив, що незважаючи на критику на адресу Потапа, вони продовжують підтримувати стосунки. Горбунов згадав, як Потап через свою дружину, співачку Настю Каменських, передав своєму хрещеникові Івану подарунок на День святого Миколая — новий одяг.

Раніше Горбунов зазначив, що не засуджує дії Ями, незважаючи на неоднозначну реакцію багатьох громадських діячів щодо його виїзду.

За словами ведучого, він не збирався давати жодних порад хореографу, навіть якщо той сам до нього звернувся.

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