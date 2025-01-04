Юрий Горбунов откровенно высказался о своем куме, продюсере Потапе, и его решении уехать за границу во время войны.

Юрий Горбунов откровенно рассказал о своем отношении к скандальному поведению своего кума, продюсера и певца Потапа.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" ведущий признался, что не осуждает поступок Потапа, который во время войны уехал за границу.

Так, артист рассказал, как относится к действиям Потапа, который уехал за границу во время войны. Горбунов отметил, что не осуждает поступки своего друга и считает, что каждый человек принимает осознанное решение и оценивает последствия своих действий.

"Не имею права винить никого ни в чем. Мне не обидно. Я выбрал свое. И Потап выбрал. Он меня поддерживал, когда хейт начинался, и я благодарил его. Но я не должен никого критиковать или давать советы, особенно когда их не просят. Не знаю, эти же люди как-то планируют жизнь, на что-то надеются и понимают, что война закончится и начнется новый этап" - заметил Горбунов.

Ведущий подчеркнул, что несмотря на критику в адрес Потапа, они продолжают поддерживать отношения. Горбунов вспомнил, как Потап через свою жену, певицу Настю Каменских, передал своему крестнику Ивану подарок в День святого Николая — новую одежду.

Ранее Горбунов отметил, что не осуждает действия Ямы, несмотря на неоднозначную реакцию многих общественных деятелей по поводу его выезда.

По словам ведущего, он не собирался давать никаких советов хореографу, даже если тот сам к нему обратился.

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