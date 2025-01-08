В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на щомісячні виплати від держави, проте деяким категоріям таких осіб грошова допомога може бути припинена.

Відповідні правила визначено постановою "Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб". Ось кому з українців, які перебувають в статусі ВПО, можуть не призначити виплати:

Громадяни, які перебували за кордоном понад 30 календарних днів без надання відповідних документальних підтверджень причин своєї відсутності.

Особи, що придбали нерухомість, зокрема квартиру, будинок чи земельну ділянку, вартістю понад 100 000 гривень (за винятком випадків, коли житло було отримано за рахунок бюджету).

Ті, хто придбав новий автомобіль, що був виготовлений не більше ніж 5 років тому (окрім випадків, коли автомобіль переданий Збройним силам України через волонтерів).

Громадяни, які володіють житлом площею понад 13,65 кв. м на одну особу в безпечних регіонах, де не тривають активні бойові дії і які не вважаються зоною потенційних бойових дій.

Особи, які здійснили купівлю металів чи іноземної валюти (доларів, євро чи іншої валюти) на суму понад 100 000 гривень (не враховуючи валюту, отриману від благодійних організацій або призначену для оплати медичних, освітніх чи соціальних послуг).

Громадяни, на депозитах яких є більше 100 000 гривень.

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