В Украине внутренне перемещенные лица имеют право на ежемесячные выплаты от государства, однако некоторым категориям таких лиц денежная помощь может быть прекращена.

Соответствующие правила определены постановлением "Некоторые вопросы поддержки внутриперемещенных лиц". Вот кому из украинцев, которые находятся в статусе ВПЛ, могут не назначить выплаты:

Граждане, находившиеся за границей свыше 30 календарных дней, без предоставления соответствующих документальных подтверждений причин своего отсутствия.

Лица, которые приобрели недвижимость , в том числе квартиру, дом или земельный участок, стоимостью более 100 000 гривен (за исключением случаев, когда жилье было получено за счет бюджета).

Те, кто приобрел новый автомобиль , изготовленный не более 5 лет назад (кроме случаев, когда автомобиль передан Вооруженным силам Украины через волонтеров).

Граждане, владеющие жильем площадью более 13,65 кв. м на одного человека в безопасных регионах, где не продолжаются активные боевые действия и которые не считаются зоной потенциальных боевых действий.

Лица, которые совершили покупку металлов или иностранной валюты (долларов, евро или другой валюты) на сумму свыше 100 000 гривен (без учета валюты, полученной от благотворительных организаций или предназначенной для оплаты медицинских, образовательных или социальных услуг).

Граждане, на депозитах которых больше 100 000 гривен .

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