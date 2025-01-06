Також право на виплати за заявою матимуть особи, яким більше 60 років, за певних умов.

З 1 січня 2025 року в Україні продовжуються виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Згідно з урядовими змінами, деякі категорії ВПО почнуть отримувати допомогу без необхідності подачі заяви. Автоматичні виплати стосуються таких осіб:

пенсіонери, чий розмір пенсії не перевищує 9444 гривні;

люди з інвалідністю 1 та 2 групи;

неповнолітні діти з інвалідністю;

діти з важкими захворюваннями;

молодь до 23 років, що залишилась без батьківського піклування;

діти-сироти;

прийомні батьки та батьки-вихователі.

Розмір виплати ВПО у 2025 році

Виплати у 2025 році будуть залежати від категорії отримувача:

Особи з інвалідністю та неповнолітні діти з інвалідністю отримають по 3000 гривень.

Інші категорії ВПО, в тому числі діти з важкими хворобами, отримають по 2000 гривень.

Коли можна отримати виплати?

Фінансова допомога буде нараховуватися двічі на місяць: 15 та 28 числа кожного місяця.

Хто має подати заяву для отримання допомоги?

Не всі ВПО зможуть отримати допомогу автоматично. Тому певним категоріям громадян слід подати заяву для продовження виплат. До таких осіб належать:

українці з дітьми до 14 років, які проживають у зонах активних бойових дій або в районах з підвищеним ризиком таких дій;

батьки, чиї діти не можуть відвідувати школу в офлайн-форматі, але проживають в безпечних місцях;

сім'ї, де один з членів доглядає за особою з інвалідністю 1 групи або за дитиною з інвалідністю чи важким захворюванням;

діти до 14 років, які прибули як ВПО без батьків;

вагітні жінки на пізньому терміні (від 7,5 місяців).

Також право на виплати за заявою матимуть особи, яким більше 60 років, за умови, що вони не отримують пенсію, а середній дохід на місяць на кожного члена родини не перевищує 9444 гривні.

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