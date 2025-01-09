Шахраї можуть за допомогою шкідливих програм проникнути у ваш смартфон і використовувати вашу особисту інформацію в злочинних цілях.

Смартфон — це не лише засіб комунікації, а й сховище особистих даних, тому важливо стежити за його безпекою.

Фахівець Тім Тран з Keeper Security наголосив, що існує кілька чітких ознак, які можуть свідчити про те, що ваш пристрій зламано, і за вами можуть шпигувати. Експерти з кібербезпеки підкреслюють, що зламати смартфон можна набагато простіше, ніж ви думаєте. Наприклад, під час перегляду веб-сторінок можна випадково встановити шпигунське програмне забезпечення, навіть не підозрюючи про це.

Ось шість ознак, на які варто звернути увагу, щоб вчасно помітити злом:

Дивний звук під час дзвінків

Якщо під час телефонної розмови ви чуєте незрозумілі шуми, гудки чи далекий голос, це може бути ознакою того, що ваш телефон перехоплює чужі розмови. Такі проблеми можуть виникати через поганий сигнал, але їх не варто ігнорувати.

Раптове зниження продуктивності та швидке розрядження батареї

Якщо ваш телефон почав працювати значно повільніше, а батарея розряджається значно швидше, ніж зазвичай, це може бути наслідком того, що шпигунське ПЗ працює у фоновому режимі.

Випадкове вмикання камери чи мікрофона

Перевірте, чи є індикатори активності на екрані, які повідомляють, коли камера або мікрофон увімкнені. Якщо вони активуються без вашого відома, це може вказувати на спроби шпигувати за вами.

Незнайомі програми чи файли на телефоні

Якщо ви помічаєте на своєму смартфоні програми або файли, які ви не встановлювали, це може бути прямим свідченням того, що пристрій зламано.

Повідомлення про помилки та рекламні спам-повідомлення

Якщо ваш телефон почав регулярно отримувати рекламні SMS, спам чи шахрайські повідомлення, це може бути ознакою наявності рекламного програмного забезпечення або шпигунських програм, що збирають вашу інформацію.

Постійний перегрів смартфона

Якщо телефон нагрівається без видимих причин, це може бути через те, що шпигунське програмне забезпечення використовує ресурси вашого пристрою в фоновому режимі.

Якщо ви помітили одну чи більше з цих ознак, видаліть незнайомі програми, перезавантажте телефон і переконайтеся, що всі оновлення програмного забезпечення встановлено. Також можна вимкнути доступ до камери та мікрофона для всіх додатків.

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