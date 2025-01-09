Мошенники могут с помощью вредоносных программ проникнуть в ваш смартфон и использовать вашу личную информацию в преступных целях.

Смартфон – это не только средство коммуникации, но и хранилище личных данных, поэтому важно следить за его безопасностью.

Специалист Тим ​​Тран из Keeper Security подчеркнул, что существует несколько четких признаков, которые могут свидетельствовать о том, что ваше устройство сломано, и за вами могут шпионить. Эксперты по кибербезопасности подчеркивают, что сломать смартфон можно гораздо проще, чем вы думаете. Например, при просмотре веб-страниц можно случайно установить шпионское программное обеспечение, даже не подозревая об этом.

Вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание, чтобы вовремя заметить злом:

Удивительный звук во время разговора

Если во время телефонного разговора вы слышите непонятные шумы, гудки или далекий голос, это может быть признаком того, что телефон перехватывает чужие разговоры. Такие проблемы могут возникать из-за плохого сигнала, но их не стоит игнорировать.

Внезапное снижение производительности и быстрая разрядка батареи

Если телефон начал работать значительно медленнее, а батарея разряжается значительно быстрее обычного, это может быть следствием того, что шпионское ПО работает в фоновом режиме.

Случайное включение камеры или микрофона

Убедитесь, что индикаторы активности на экране сообщают при включении камеры или микрофона. Если они активируются без вашего ведома, это может указывать на попытки шпионить за вами.

Незнакомые приложения или файлы на телефоне

Если вы замечаете на своем смартфоне приложения или не устанавливаемые файлы, это может быть прямым свидетельством того, что устройство сломано.

Сообщения об ошибках и рекламных спам-сообщениях

Если ваш телефон начал регулярно получать рекламные SMS, спам или мошеннические сообщения, это может быть признаком наличия рекламного программного обеспечения или шпионских программ, собирающих вашу информацию.

Постоянный перегрев смартфона

Если телефон нагревается без видимых причин, это может быть потому, что шпионское программное обеспечение использует ресурсы устройства в фоновом режиме.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, удалите незнакомые программы, перезагрузите телефон и убедитесь, что все обновления программного обеспечения установлены. Можно также отключить доступ к камере и микрофону для всех приложений.

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