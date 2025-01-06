2 січня температура в Києві досягала +9°C, але чи буде вся зима такою м’якою, як на початку року?

Про це в ексклюзивному прогнозі для розповів народний синоптик з Волині Володимир Деркач.

Січень

Перша декада січня принесе різкі коливання температури від плюса до мінуса.

"Середина місяця буде умовно холодною: вночі — мінус, вдень — плюсові температури. Опади почнуться з середини декади, але будуть не сильними", — каже синоптик.

У другій декаді температура вдень залишатиметься плюсовою, а вночі можливі незначні морози. З середини місяця посиляться опади, а температура знизиться, але незначно. Третя декада також не буде різко холодною, хоча вночі можливі морози, вдень — плюсові температури. В кінці січня суттєвого похолодання не очікується. В цілому січень буде теплим, з температурою, що не опуститься нижче -15°C.

Лютий

Перша декада лютого буде волога, з частими туманами та мрякою. Вночі температура — мінусова, вдень — плюсові значення або близько нуля.

Друга декада принесе помірний холод, але в середині місяця температура підвищиться, хоча опади залишатимуться. Наприкінці декади знову можливі незначні морози. Третя декада буде без значного потепління: вдень — плюсові температури, але погоду псуватиме прохолодний західний вітер, з локальними опадами.

Джерело: Телеграф

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