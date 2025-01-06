Економне використання електроенергії підтримує енергосистему та вигідніше для кожного.

Зважаючи на очікуване похолодання та наслідки 13 масштабних атак на енергосистему минулого року, "Укренерго" звернулося до громадян із закликом раціонально споживати електроенергію.

Це допоможе уникнути дефіциту та стабілізувати роботу системи, повідомляють в установі.

Як скороти споживання електроенергії

Не вмикайте одночасно кілька потужних приладів у години пікового споживання (зранку та ввечері).

Вимикайте зайве освітлення вдома і на роботі.

Виключайтеся з мережі техніку, якою не користуєтеся.

Кип'ятіть лише потрібну кількість води в електрочайнику.

Користуйтеся енергоємними приладами вночі, після 23:00.

Не залишайте пристрої на зарядці більше необхідного.

Використовуйте LED-лампи , які споживають з меншу кількість енергії.

«Економне використання електроенергії підтримує енергосистему та вигідніше для кожного», – наголошують в «Укренерго».

Тарифи на електроенергію

Зараз тариф для населення становить 4,32 грн за 1 кВт*год. До кінця опалювального сезону його підвищення не планується.

Споживачі можуть зменшити витрати, встановивши багатозонний лічильник:

Двозонний тариф :

Нічний період (23:00–07:00) – 2,16 грн/кВт*год.

Тризонний тариф :

Нічний період – 1,728 грн/кВт*год.

Напівпіковий – 4,34 грн/кВт*год.

Піковий – 6,48 грн/кВт*год.

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