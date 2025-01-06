У Ковельському міськрайонному суді відбувся розгляд справи щодо мешканця села Колодяжне, який у ході конфлікту з працівниками територіального центру комплектування (ТЦК) та поліцією дістав ніж.

Згідно з матеріалами справи, близько 12:00 чоловік, який не має постійного місця роботи, вступив у словесну перепалку з представниками правоохоронних органів і військовослужбовцями ТЦК.

Під час зустрічі він виражався нецензурною лексикою, за що було складено протокол за дрібне хуліганство (стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення). У ході конфлікту чоловік дістав ніж, пояснивши свої дії причиною самозахисту від, на його думку, неправомірних дій правоохоронців і військових. Також він стверджував, що бачив у руках одного з військових газовий балончик.

На судовому засіданні обвинувачений частково визнав свою провину. Він пояснив, що конфлікт виник через відмову правоохоронців і військовослужбовців надати документи, які підтверджують їх особу та їхній військовий статус, після чого йому пригрозили затриманням.

З огляду на матеріали справи, включаючи відео- та листові докази, суд визнав, що дії обвинуваченого не мали хуліганських мотивів. Грубі висловлювання чоловіка були реакцією на незгоду з вимогами поліцейських, а не проявом хуліганства. Тому суд прийняв рішення про закриття провадження через відсутність адміністративного правопорушення.

Матеріали справи були передані для подальшого розгляду до Ковельського районного управління поліції.

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