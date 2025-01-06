В Ковельском горрайонном суде состоялось рассмотрение дела в отношении жителя села Колодяжное, который в ходе конфликта с работниками территориального центра комплектования (ТЦК) и полицией получил нож.

Согласно материалам дела, около 12:00 человек, не имеющий постоянного места работы, вступил в словесную перепалку с представителями правоохранительных органов и военнослужащими ТЦК.

В ходе встречи он выражался нецензурной лексикой, за что был составлен протокол за мелкое хулиганство (статья 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях). В ходе конфликта мужчина получил нож, объяснив свои действия причиной самозащиты от, по его мнению, неправомерных действий правоохранителей и военных. Также он утверждал, что видел в руках одного из военных газовый баллончик.

На судебном заседании обвиняемый частично признал свою вину. Он объяснил, что конфликт возник из-за отказа правоохранителей и военнослужащих предоставить документы, подтверждающие их личность и их военный статус, после чего ему пригрозили задержанием.

Учитывая материалы дела, включая видео- и письменные доказательства, суд признал, что действия обвиняемого не имели хулиганских мотивов. Грубые высказывания мужчины были реакцией на несогласие с требованиями полицейских, а не проявлением хулиганства. Поэтому суд принял решение о закрытии производства из-за отсутствия административного правонарушения.

Материалы дела были переданы для дальнейшего рассмотрения в районное управление Ковеля полиции.

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