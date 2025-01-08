Якщо пенсія була скасована, виплати можна поновити, звернувшись до Пенсійного фонду України.

Пенсійні виплатидля українців можуть бути припинені з кількох причин.

Про це повідомляють у Пенсійному фонді України.

Важливо розуміти, що пенсія тимчасово залишається на рахунках Пенсійного фонду України (ПФУ) і не нараховується до з'ясування обставин.

Коли може бути скасована пенсія?

Згідно з українським законодавством, зокрема Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", є кілька основних причин для припинення виплат.

Серед них:

Надання недостовірних документів пенсіонером.

Відсутність ідентифікації особи у встановлений час.

пенсіонер не отримував пенсію протягом останніх 6 місяців(а також якщо не відбувалося руху на банківському рахунку, куди надходить пенсія).

Пенсіонер отримав статус зниклого безвісти.

Визнання пенсіонера загиблим.

Подача заяви про виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Інші обставини, передбачені законодавством.

Як поновити пенсійні виплати?

Якщо пенсія була скасована, виплати можна поновити. Для цього потрібно звернутись одночасно до ПФУ з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Після перевірки виплати мають відновити протягом 10 днів.

Також Politeka писала про те, що водії можуть бути оштрафовані до 34 тисяч гривень або позбавлені водійських прав на термін до року.

Останні новини України:

Удар по карманам: українцям хочуть збільшити штрафи за порушення комендантської години, названо суми.

Поширена помилка загрожує українцям штрафом: поліцейські ретельно відстежують.

В Україні введено нові штрафи: відомо, за які порушення доведеться заплатити майже 5 тисяч.