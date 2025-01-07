Довірившись шахраям, вона перерахувала понад 40 тисяч гривень зі своєї банківської картки на рахунок зловмисників.

На Сумщині поліція розслідує випадки інтернет-шахрайства, внаслідок яких дві жінки втратили значні суми грошей, повіривши у пропозиції легкого заробітку.

Про це повідомили в поліції Сумської області.

38-річна мешканка Сум, шукаючи роботу, отримала через месенджер Telegram пропозицію додаткового заробітку. Жінка погодилася на умови та переказала 108 тисяч гривень на кілька банківських рахунків, виконуючи вказівки незнайомців.

Ще одна потерпіла, 31-річна жителька Охтирського району, розповіла, що через Telegram отримала пропозицію працювати онлайн для однієї з відомих торговельних компаній. Довірившись шахраям, вона перерахувала понад 40 тисяч гривень зі своєї банківської картки на рахунок зловмисників.

За цими фактами поліція відкрила кримінальні провадження. Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними та перевіряти інформацію, перш ніж погоджуватися на подібні пропозиції заробітку.

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До суду направлено вивинувальний акт проти трьох мешканців Ізюма, яких обвинувачують у спробі обдурити державу та отримати компенсацію за відновлення житла, зруйнованого під час війни.

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