Доверившись мошенникам, она перечислила более 40 тысяч гривен со своей банковской карты на счет злоумышленников.

В Сумской области полиция расследует случаи интернет- мошенничества , в результате которых две женщины потеряли значительные суммы денег, поверив в предложения легкого заработка.

Об этом сообщили в полиции Сумской области.

38-летняя жительница Сум, ища работу, получила через мессенджер Telegram предложение дополнительного заработка. Женщина согласилась на условия и перевела 108 тысяч гривен на несколько банковских счетов, следуя указаниям незнакомцев.

Еще одна потерпевшая, 31-летняя жительница Ахтырского района, рассказала, что через Telegram получила предложение работать онлайн для одной из известных торговых компаний. Доверившись мошенникам, она перечислила более 40 тысяч гривен со своей банковской карты на счет злоумышленников.

По этим фактам полиция открыла уголовные производства. Правоохранители еще раз призывают граждан быть осмотрительными и проверять информацию, прежде чем соглашаться на подобные предложения заработка.

Также Politeka писала о том, что в Харьковской области будут судить мошенниц, которые пытались присвоить средства из государственного бюджета через программу "восстановления".

В суд направлен вывинительный акт против трех жителей Изюма, обвиняемых в попытке обмануть государство и получить компенсацию за восстановление жилья, разрушенного во время войны.

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