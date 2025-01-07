В Україні діти мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але лише за певних умов та до визначеного віку.
Згідно із законом України "Про автомобільний транспорт", діти до 6 років можуть їздити безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Одночасно важливі нюанси:
Для міжнародних маршрутів потрібне свідоцтво про народження дитини.
Діти від 6 років у міських автобусах можуть їздити самостійно, але на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років мають бути з дорослими.
Один дорослий може безкоштовно перевезти лише одну дитину до 6 років на руках або колінах.
Для дітей старше 6 років проїзд оплачується за повною вартістю.
Додаткові пільги для дітей
Для дітей до 6 років, в Україні діють такі пільги:
Знижки для дітей із багатодітних сімей.
Пільговий проїзд для дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківського піклування.
Знижка 50% на проїзд у міському транспорті для школярів за наявності шкільного квитка.
Деталі про знижки на міжміських і міжнародних маршрутах слід уточнювати у перевізників.
Що потрібно для виїзду з дитиною за кордон?
Для подорожі за кордон з дитиною потрібні такі документи:
Свідоцтво про народження.
Паспорт дитини.
Нотаріально засвідчена згода одного з батьків (за потреби).
Додаткові документи залежать від призначення країни та можуть включати візу чи інші дозволи.
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