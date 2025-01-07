Один дорослий може безкоштовно перевезти лише одну дитину до 6 років на руках або колінах.

В Україні діти мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але лише за певних умов та до визначеного віку.

Згідно із законом України "Про автомобільний транспорт", діти до 6 років можуть їздити безкоштовно, якщо не займають окремого місця. Одночасно важливі нюанси:

Для міжнародних маршрутів потрібне свідоцтво про народження дитини.

Діти від 6 років у міських автобусах можуть їздити самостійно, але на міжміських і міжнародних маршрутах діти до 14 років мають бути з дорослими.

Один дорослий може безкоштовно перевезти лише одну дитину до 6 років на руках або колінах.

Для дітей старше 6 років проїзд оплачується за повною вартістю.

Додаткові пільги для дітей

Для дітей до 6 років, в Україні діють такі пільги:

Знижки для дітей із багатодітних сімей.

Пільговий проїзд для дітей-сиріт та тих, хто залишився без батьківського піклування.

Знижка 50% на проїзд у міському транспорті для школярів за наявності шкільного квитка.

Деталі про знижки на міжміських і міжнародних маршрутах слід уточнювати у перевізників.

Що потрібно для виїзду з дитиною за кордон?

Для подорожі за кордон з дитиною потрібні такі документи:

Свідоцтво про народження.

Паспорт дитини.

Нотаріально засвідчена згода одного з батьків (за потреби).

Додаткові документи залежать від призначення країни та можуть включати візу чи інші дозволи.

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