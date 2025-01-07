Один взрослый может бесплатно перевезти всего одного ребенка до 6 лет на руках или коленях.

В Украине дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте , но только при определенных условиях и до определенного возраста.

Согласно закону Украины "Об автомобильном транспорте", дети до 6 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельное место. Одновременно важные нюансы:

Для международных маршрутов необходимо свидетельство о рождении ребенка.

Дети от 6 лет в городских автобусах могут ездить самостоятельно, но на междугородных и международных маршрутах дети до 14 лет должны быть со взрослыми.

Один взрослый может бесплатно перевезти всего одного ребенка до 6 лет на руках или коленях.

Для детей старше 6 лет проезд оплачивается по полной стоимости.

Дополнительные льготы для детей

Для детей до 6 лет в Украине действуют следующие льготы:

Скидки для детей из многодетных семей.

Льготный проезд для детей-сирот и оставшихся без родительской опеки.

Скидка 50% на проезд в городском транспорте для школьников при наличии школьного билета.

Подробности о скидках на междугородных и международных маршрутах следует уточнять у перевозчиков.

Что нужно для выезда с ребенком за границу?

Для путешествия за границу с ребенком требуются следующие документы:

Свидетельство о рождении.

Паспорт ребенка.

Нотариально заверено согласие одного из родителей (при необходимости).

Дополнительные документы зависят от назначения страны и могут включать визу или другие разрешения.

Последние новости Украины:

Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.

Распространенная ошибка грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.

В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить почти 5 тысяч.