В Украине дети имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте , но только при определенных условиях и до определенного возраста.
Согласно закону Украины "Об автомобильном транспорте", дети до 6 лет могут ездить бесплатно, если не занимают отдельное место. Одновременно важные нюансы:
Для международных маршрутов необходимо свидетельство о рождении ребенка.
Дети от 6 лет в городских автобусах могут ездить самостоятельно, но на междугородных и международных маршрутах дети до 14 лет должны быть со взрослыми.
Один взрослый может бесплатно перевезти всего одного ребенка до 6 лет на руках или коленях.
Для детей старше 6 лет проезд оплачивается по полной стоимости.
Дополнительные льготы для детей
Для детей до 6 лет в Украине действуют следующие льготы:
Скидки для детей из многодетных семей.
Льготный проезд для детей-сирот и оставшихся без родительской опеки.
Скидка 50% на проезд в городском транспорте для школьников при наличии школьного билета.
Подробности о скидках на междугородных и международных маршрутах следует уточнять у перевозчиков.
Что нужно для выезда с ребенком за границу?
Для путешествия за границу с ребенком требуются следующие документы:
Свидетельство о рождении.
Паспорт ребенка.
Нотариально заверено согласие одного из родителей (при необходимости).
Дополнительные документы зависят от назначения страны и могут включать визу или другие разрешения.
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