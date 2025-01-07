У відповідь Анна знову скористалася перцевим газом, що дозволило їй уникнути подальшої агресії.

29 грудня у Варшаві чоловік напав на українку, жорстоко вдаривши її ногою в спину.

Причиною агресії став акцент жінки, який не сподобався нападнику, повідомляє Wyborcza.pl.

Як розгорталися події

Інцидент стався на парковці на вулиці Смольній. Постраждала, 33-річна Анна, проживає в Польщі з 2018 року і працює продавчинею. Того дня вона прогулювалася Королівським трактом, спілкуючись телефоном зі своїм хлопцем, коли зупинилася біля паркінгу.

У цей момент автомобіль намагався припаркуватися, і водій, не подавши жодного сигналу, наїхав на жінку. Після цього чоловік вийшов із машини, почав кричати на Анну та ображати її через акцент, вдаючись до нецензурних висловлювань. За словами свідків, він вигукнув: "Ти ї***а українка, з***я до Росії". Згодом чоловік вдарив жінку по голові.

Анна намагалася захиститися, використавши перцевий балончик, проте засіб не влучив у нападника. Це ще більше розлютило чоловіка: він підбіг до неї і сильно вдарив ногою у спину. Сила удару була настільки великою, що жінка впала, втративши взуття.

Допомога та переслідування

Очевидець, який сидів у припаркованому автомобілі поруч, став свідком нападу. У момент, коли нападник повернувся до своєї машини, на допомогу Анні прийшов її хлопець, з яким вона розмовляла телефоном. Між чоловіками почалася штовханина, після чого пара вирішила відійти до зупинки.

Нападник почав їх переслідувати. У відповідь Анна знову скористалася перцевим газом, що дозволило їй уникнути подальшої агресії.

Поліція не прийняла заяву

31 грудня Анна звернулася до поліції, аби подати заяву про напад. Однак правоохоронці відмовилися її прийняти, пояснивши, що використання перцевого газу може створити для неї юридичні проблеми.

«Я була у стресі й страху, думала лише про те, як захистити себе», — розповіла постраждала.

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