В ответ Анна снова воспользовалась перечным газом, что позволило ей избежать дальнейшей агрессии.

29 декабря в Варшаве мужчина напал на украинку, жестоко ударив ее ногой в спину.

Причиной агрессии стал акцент женщины, не понравившийся нападающему, сообщает Wyborcza.pl.

Как разворачивались события

Инцидент произошел на парковке по улице Смольной. Пострадавшая, 33-летняя Анна, проживает в Польше с 2018 года и работает продавщицей. В тот день она прогуливалась по Королевскому тракту, общаясь по телефону со своим парнем, когда остановилась возле паркинга.

В этот момент автомобиль пытался припарковаться, и водитель, не дав ни одного сигнала, наехал на женщину. После этого мужчина вышел из машины, начал кричать на Анну и обижать ее из-за акцента, прибегая к нецензурным высказываниям. По словам свидетелей, он воскликнул: "Ты е***а украинка, з***я в Россию" . Впоследствии мужчина ударил женщину по голове.

Анна пыталась защититься, использовав перечный баллончик, однако средство не попало в нападающего. Это еще больше разозлило мужчину: он подбежал к ней и сильно ударил ногой в спину. Сила удара была настолько велика, что женщина упала, потеряв обувь.

Помощь и преследование

Очевидец, сидевший в припаркованном автомобиле рядом, стал свидетелем нападения. В момент, когда нападавший вернулся к своей машине, на помощь Анне пришел ее парень, с которым она разговаривала по телефону.

Нападающий стал их преследовать. В ответ Анна снова воспользовалась перечным газом, что позволило ей избежать дальнейшей агрессии.

Полиция не приняла заявление

31 декабря Анна обратилась в полицию, чтобы подать заявление о нападении. Однако правоохранители отказались ее принять, объяснив, что использование перечного газа может создать для нее юридические проблемы.

"Я была в стрессе и страхе, думала только о том, как защитить себя", - рассказала пострадавшая.

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