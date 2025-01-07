Як повідомляє Держпродспоживслужба, оформлення цінників має бути завершено до надходження товару в торговий зал.

В Україні магазини та супермаркети зобов’язані на цінниках вказувати точну, зрозумілу та чітку інформацію, щоб не вводити споживачів в оману.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, оформлення цінників має бути завершено до надходження товару в торговий зал. Перш ніж розпочати роботу, працівники магазину повинні перевірити наявність і правильність оформлення цінників.

Інформація на цінниках повинна бути точною, зрозумілою і лаконічною, щоб не вводити покупця в оману, оскільки ціна є важливим чинником при виборі продукту.

На цінниках для різних категорій товарів повинна бути вказана така інформація:

Для вагових товарів : назва, сорт, ціна за кілограм або за 100 грамів.

: назва, сорт, ціна за кілограм або за 100 грамів. Для товарів і напоїв на розлив : назва, сорт, ціна за одиницю ємності чи ваги.

: назва, сорт, ціна за одиницю ємності чи ваги. Для штучних товарів та напоїв у пляшках : назва, вага чи ємність, сорт, ціна за одиницю.

: назва, вага чи ємність, сорт, ціна за одиницю. Для розфасованих товарів: назва, сорт, ціна за кілограм або 100 грамів, вага упаковки, ціна за одиницю упаковки.

Дотримання цих простих правил важливе для уникнення ситуацій, коли покупці можуть неправильно зрозуміти ціну, наприклад, прийнявши вартість за 100 грамів за ціну за 1 кілограм.

Якщо ви вважаєте, що ваші споживчі права порушені, і торговельне підприємство відмовляється виконувати ваші вимоги згідно з чинним законодавством, вам слід звернутися до Держпродспоживслужби або її місцевих підрозділів.

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