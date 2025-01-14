ТЦК має право анулювати бронювання для працівників таких підприємств, особливо якщо вони не виконують мобілізаційне завдання.

Нещодавно стало відомо, що працівники критичних підприємств, які мали бронювання від мобілізації, більше не можуть вважатися повністю захищеними.

Це прокоментував народний депутат Олександр Федієнко, який звернувся до Міністерства оборони України, аби отримати роз'яснення протоколу щодо мобілізації заброньованого працівника критичного підприємства.

«Тепер можна анулювати відстрочку навіть у разі бронювання працівника критичного підприємства. Незалежно від зарплати, яка може сягати навіть ста тисяч, це не гарантує захист від мобілізації», — зазначив він.

Він додав, що Миколаївський обласний центр комплектування, який забезпечує мобілізацію заброньованого працівника, діяв відповідно до чинного законодавства.

У документах зазначено, що посадовці, які скасували відстрочку, не взяли до уваги факт бронювання працівників критично важливого підприємства. Виявилось, що ТЦК має право анулювати бронювання для працівників таких підприємств, особливо якщо вони не виконують мобілізаційне завдання.

Хоча можна оскаржити це рішення в суді, процедура може бути затягнута, що приведе до того, що працівник вже опиниться на навчальній або службі. Олександр Федієнко наголосив, що проблема в тому, що демобілізувати таку людину вже неможливо, і підприємство втрачає важливого фахівця.

«Вся ця ситуація підриває довіру до системи бронювання критичних працівників, адже підприємства, які діють у межах закону, можуть залишитися без ключових кадрів», — додав нардеп.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням