ТЦК имеет право аннулировать бронирование для работников таких предприятий, особенно, если они не выполняют мобилизационное задание.

Недавно стало известно, что работники критических предприятий, имевших бронирование от мобилизации, больше не могут считаться полностью защищенными.

Это прокомментировал народный депутат Александр Федиенко, обратившийся в Министерство обороны Украины, чтобы получить разъяснение протокола по мобилизации забронированного работника критического предприятия.

Теперь можно аннулировать отсрочку даже в случае бронирования работника критического предприятия. Независимо от зарплаты, которая может доходить до ста тысяч, это не гарантирует защиту от мобилизации», — отметил он.

Он добавил, что Николаевский областной центр комплектования, обеспечивающий мобилизацию забронированного работника, действовал в соответствии с действующим законодательством.

В документах указано, что отменившие отсрочку должностные лица не приняли во внимание факт бронирования работников критически важного предприятия. Оказалось, что ТЦК имеет право аннулировать бронирование для работников таких предприятий, особенно, если они не выполняют мобилизационное задание.

Хотя это решение может быть обжаловано в суде, процедура может быть затянута, что приведет к тому, что работник уже окажется на учебной или службе. Александр Федиенко подчеркнул, что проблема в том, что демобилизовать такого человека уже невозможно, и предприятие теряет важного специалиста.

«Вся эта ситуация подрывает доверие к системе бронирования критических работников, ведь действующие в рамках закона предприятия могут остаться без ключевых кадров», — добавил нардеп.

Последние новости Украины:

"Подъехали зелени": суд вынес приговор мужчине, который информировал о местах нахождения ТЦК

Мужчина показал полиции фальшивое удостоверение по ТЦК: суд назначил наказание

Мужчина отказался от мобилизации, считая ТЦК незаконными: суд разобрался с этим вопросом