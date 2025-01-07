На війні обірвалося життя редактора "МастерШеф" та "Україна має талант"

Музичний редактор СТБ, який працював, у тому числі, на проекті "МастерШеф" загинув на фронті.

Антон Вовк боровся за незалежність України та отримав чимало нагород, на жаль, нещодавно його життя трагічно обірвалося, про це повідомила пресслужба телеканалу СТБ.

"Антон працював з нами з 2011 року. Спочатку, на телеканалі СТБ, з 2020 року - старшим музичним редактором Starlight Production. 10 років працював в команді "МастерШеф", супроводжував також проекти "Україна має талант", "Мій секрет", "Пекельні борошна", "Звана вечеря" та багато інших. Талановитий та професійний, позитивний та завжди готовий прийти на допомогу", - повідомили в СТБ.

На початку повномасштабної війни РФ проти України Антон Вовк пішов на фронт та служив в 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

У ЗСУ захисник отримав звання молодшого сержанта та отримав понад 10 нагород та відзнак, у тому числі "Золотий хрест" - відзнаку видають за мужність та успішне виконання завдань.

Вовк загинув 28 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання.

Без батька залишилися дві доньки та дружина.

"Вічна світла пам'ять Герою.Низький уклін тобі синку за наш спокій .Спочивай з миром .Співчуття рідним та близьким",

"Вічна пам'ять Герою... Шана та повага, уклін до землі... Співчуття рідним...",

"Боже, боже що твориться, царство небесне і вічна пам'ять Герою, співчуття рідним", - пишуть українці у коментарях.

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