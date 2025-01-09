Наразі всі фігуранти знаходяться під вартою - за скоєні злочини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Служба безпеки України (СБУ) затримала агентів фсб, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні.

Про це повідомили у СБУ. Операція призвела до нейтралізації мережі агентів, які на замовлення росії збирали розвіддані про діяльність представників міжнародних організацій у Києві, Дніпрі та Одесі.

Агентурна мережа діяла під прикриттям, зокрема через столичного адвоката, якого вербували російські спецслужби для збору інформації про місця перебування, автомобілі та маршрути руху цільових осіб. Для збору розвідданих зловмисники використовували оптичні прилади для спостереження за волонтерами та посадовцями міжнародних організацій.

Згідно з даними СБУ, головний організатор агентурної групи періодично облаштовував «спостережні пункти» на дахах будівель біля офісів своїх цілей і передавав зібрану інформацію своїм російським кураторам через один з мобільних зв'язків.

Під час затримання організатора та його спільників у Києві були проведені обшуки. Вилучено 15 мобільних телефонів, які використовували для секретного зв'язку з російськими операторами, а також оптичні прилади та флеш-носії з доказами злочинної діяльності.

Зловмисники, які також брали участь у коригуванні ракетних ударів по українських оборонних підприємствах та енергетичних об'єктах, були затримані. Їм було оголошено підозру за статтями 28 та 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Наразі всі фігуранти знаходяться під вартою. За скоєні злочини їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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