Пока все фигуранты находятся под стражей - за совершенные преступления им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агентов ФСБ, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине.

Об этом сообщили в СБУ. Операция привела к нейтрализации сети агентов, которые по заказу россии собирали разведданные о деятельности представителей международных организаций в Киеве, Днепре и Одессе.

Агентная сеть действовала под прикрытием, в частности из-за столичного адвоката, которого вербовали российские спецслужбы для сбора информации о местах пребывания, автомобилях и маршрутах движения целевых лиц. Для сбора разведданных злоумышленники использовали оптические приборы для наблюдения за волонтерами и должностными лицами международных организаций.

Согласно данным СБУ, главный организатор агентурной группы периодически обустраивал «наблюдательные пункты» на крышах зданий возле офисов своих целей и передавал собранную информацию своим российским кураторам через одну из мобильных связей.

Во время задержания организатора и его подельников в Киеве были проведены обыски. Изъяты 15 мобильных телефонов, которые использовали для секретной связи с российскими операторами, а также оптические приборы и флеш-носители с поличным.

Злоумышленники, также участвовавшие в корректировке ракетных ударов по украинским оборонным предприятиям и энергетическим объектам, были задержаны. Им было объявлено подозрение по статьям 28 и 111 Уголовного кодекса Украины — государственное предательство в условиях военного положения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Все фигуранты находятся под стражей. За совершенные преступления им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.