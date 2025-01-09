Зазначимо, що Національний банк не допоможе, якщо компанія не внесена до реєстрації легальних колекторів.

В Україні слово "колектори" асоціюється з погрозами, шантажем та психологічним тиском, однак діяльність колекторських компаній регулюється законом.

Про це повідомили в Національному банку України.

Як не можна взаємодіяти з боржником

Кредитори можуть працювати тільки з легальними колекторськими компаніями, внесеними до реєстру НБУ. Відповідно до закону "Про споживче кредитування", колекторам заборонено:

Збирати особисту інформацію про боржника, зокрема про його здоров'я, місце роботи, поїздки тощо.

Використовувати погрози, шантаж або психологічний/фізичний тиск.

Давати недостовірну інформацію про терміни погашення боргу та вимагати компенсацію за свою роботу.

Спілкуватися вночі (з 20:00 до 9:00) та у святкові та вихідні дні.

Використовувати автодозвон більше 30 хвилин на день.

Інформувати третіх осіб про борг чи шкодити репутації боржника.

Зустрічатися з боржником без попереднього узгодження.

Контактувати з боржником більше двох разів на день без його ініціативи.

Колектори можуть проводити тільки переговори в робочі години (з 9:00 до 20:00) і тільки за попередньою згодою боржника. Вони також мають право посилати листові повідомлення.

Що робити у випадку порушення?

Якщо ви стикаєтеся з погрозами чи шантажем, зверніться до фінансової установи, яка замовила послуги колекторів. Якщо це не допоможе, зберіть докази погроз та надайте їх Національному банку через онлайн-сервіс Опендатабот. У разі насильства звертайтесь до поліції.

Зазначимо, що Національний банк не допоможе, якщо компанія не внесена до реєстрації легальних колекторів. У такому випадку слід звертатися до правоохоронних органів.

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