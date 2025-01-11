Депутати Верховної Ради ухвалили проєкт закону про базову військову підготовку в Україні, яка не буде обов'язковою для жінок.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, зазначивши, що 298 парламентаріїв підтримали законопроєкт.

Він уточнив, що цей закон не передбачає мобілізацію жінок, а базова військова підготовка та постановка на облік для них залишаються суто добровільними.

"Проходження базової військової підготовки для жінок буде тільки добровільним і після того, щоб ставили на військовий облік теж виключно добровільно. Цей законопроєкт дозволяє юнакам, яким зараз виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік, не приїжджаючи до України", — зазначив Гончаренко.

Окрім того, цей закон дозволяє молодим людям за кордоном, яким виповнюється 18 років, ставати на облік дистанційно, без потреби повертатися в Україну. Чоловіки віком від 18 до 25 років зможуть самостійно вибирати рік проходження базової військової підготовки до досягнення 24 років.

Законопроєкт №12076, ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, отримав підтримку 298 народних депутатів. Його повна назва: "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їхнього медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки".

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