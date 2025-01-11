Депутаты Верховной Рады приняли проект закона о базовой военной подготовке в Украине, которая не будет обязательна для женщин.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, отметив, что 298 парламентариев поддержали законопроект.

Он уточнил, что закон не предусматривает мобилизацию женщин, а базовая военная подготовка и постановка на учет для них остаются чисто добровольными.

"Прохождение базовой военной подготовки для женщин будет только добровольным и после того, чтобы ставили на военный учет тоже исключительно добровольно. Этот законопроект позволяет юношам, которым сейчас исполняется 18 лет за границей, стать на учет, не приезжая в Украину", — отметил Гончаренко.

Кроме того, этот закон позволяет молодым людям за границей, которым исполняется 18 лет, становиться на учет дистанционно, без необходимости возвращаться в Украину. Мужчины от 18 до 25 лет смогут самостоятельно выбирать год прохождения базовой военной подготовки до достижения 24 лет.

Законопроект №12076, инициированный премьер-министром Денисом Шмыгалем, получил поддержку 298 народных депутатов. Его полное название: "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки".

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