Деякі медіа, поширюють інформацію про "офіційне рішення" щодо обмеження постачання газу в українські домівки, що викликало занепокоєння серед громадян.

Заяви про введення графіків відключення газу в Україні створюють паніку серед українського населення - такі повідомлення масово тиражують українські ЗМІ.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації (ЦПД), зазначивши, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про "офіційне рішення" щодо обмеження газопостачання, що викликає занепокоєння серед громадян.

З початку січня 2025 року Україна офіційно припинила транзит російського газу до Європи та Молдови, що привернуло значну увагу. Водночас анонімні джерела використовують цю ситуацію для поширення панічних чуток, зокрема публікуючи скріншоти вигаданих статей про графіки відключення газу.

Зловмисники також використовують метод клікбейту, створюючи шокуючі заголовки та фейкові статті для залучення читачів, часто додаючи посилання на Telegram-боти, які нібито надають "актуальні графіки" відключень. ЦПД офіційно спростував ці чутки, підкресливши, що в Україні немає графіків відключення газу.

"Інформація про графіки відключення газу у зв’язку з припиненням транзиту російського газу через Україну – не відповідає дійсності", — йдеться в заяві.

Таку ж позицію висловили й у компанії "Нафтогаз", зазначивши, що підприємства працюють у звичайному режимі, забезпечуючи видобуток, зберігання та постачання газу всім споживачам.

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