Уряд неодноразово обіцяв, що тарифи для населення не зміняться до завершення опалювального сезону.

Останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про можливе підвищення тарифу на електроенергію для населення до 6,68 грн/кВт-год.

Проте Міністерство енергетики України спростувало ці чутки, оголосивши, що наразі ціна на електроенергію залишається стабільною: 4,32 грн/кВт-рік для споживачів без двозонних лічильників, а для тих, хто користується двозонними приладами, тариф у нічний час (з 23:00). до 07:00) становить 2,16 грн/кВт-год.

У відомості зазначили, що поширена в ЗМІ інформація про можливе підвищення тарифів є дезінформацією. За словами представників Міненерго, на сьогодні не ухвалено жодного рішення чи жодного проекту рішення щодо зміни тарифів на електроенергію для населення.

Водночас, у медіапросторі активно обговорюють припущення, що підвищення тарифів може бути вимогою Міжнародного валютного фонду (МВФ). Автори таких прогнозів заявляють, що ціни на електрику зростуть – спочатку до 6,5-7 грн/кВт-год, а згодом і до 9 грн. Водночас, експерти нагадують, що минулого року ринкова ціна на електроенергію вже сягала рівня 6,5-7 грн/кВт-год.

Міністерство енергетики України підкреслює, що будь-які повідомлення про можливі зміни тарифів намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, і закликає громадян довіряти лише офіційним джерелам. У повідомленні також запевнили, що питання перегляду тарифів наразі не розглядається, а спекуляції з цього приводу не мають підґрунтя.

Як і раніше, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, проте він не поиширюється на електричну енергію. Уряд неодноразово обіцяв, що тарифи для населення не зміняться до завершення опалювального сезону.

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