Проте загальна динаміка цін у 2025 році буде залежати від результатів врожаю.

З початком нового року українці помітили зміни у вартості основних продуктів харчування, зокрема й яєць.

Про це пише "Хвиля".

Як відомо, ціни на продовольчі товари залежать від різних чинників, серед яких погодні умови, ситуації з військовими діями та інші ринкові фактори.

У мережі "Сільпо" ціни варіюються від 62 до понад 200 гривень за упаковку. У «Varus» також можна знайти різноманітні варіанти за більшою ціною: яйця поштучно — від 6,35 грн за штуку, «Від доброї курки» (2 категорія) — 47,90 грн, а десяток яєць «Ясенсвіт» першої категорії обійдеться в 63. ,90 грн. У магазинах "АТБ" ціни дещо нижчі: десяток фірмових яєць "Своя лінія" коштує 50 грн, а упаковка яєць "Це яйце!" — 54 грн.

Експерти, зокрема Олег Пендзин, учасник Економічного дискусійного клубу, прогнозують, що основним фактором подорожчання яєць є зростання вартості кормів для птахів. Проте загальна динаміка цін у 2025 році буде залежати від результатів врожаю. За сприятливих погодних умов експерти очікують на стабільність без значних коливань.

Отже, споживачам слід бути готовими до варіативності ціни на яйця у залежності від регіону та торгової марки, але при цьому великі стрибки вартості не прогнозуються, якщо врожай буде задовільним.

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