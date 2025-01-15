Попит на фахівців у сфері ШІ зростає, але автоматизація завдань за допомогою цієї технології має негативний вплив на багато професій.

До 2030 року 41% компаній по всьому світу планують скорочення штату через автоматизацію завдань за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Це ставить під загрозу робочі місця працівників поштових служб, секретарів, спеціалістів із розрахунку зарплат та це не повний список.

Попит на фахівців у сфері ШІ зростає, але автоматизація завдань за допомогою цієї технології має негативний вплив на багато професій. Згідно з останнім дослідженням, 41% компаній планують скорочення персоналу через автоматизацію до 2030 року. Водночас, велика кількість роботодавців планує інвестувати у перенавчання співробітників, щоб вони могли ефективно працювати з новими технологіями.

Тенденція до зростання попиту на спеціалістів у сфері ШІ очевидна:

70% компаній активно шукають розробників для створення інструментів на базі ШІ;

62% компаній шукають експертів, які можуть працювати з новими технологіями.

Це свідчить про те, що спеціалісти з розробки, впровадження та використання ШІ стають одними з найбільш затребуваних на ринку праці. Роботодавці розраховують, що ці фахівці допоможуть адаптувати бізнес до нових умов та підвищити ефективність завдяки автоматизації.

Водночас автоматизація продовжує витісняти працівників з традиційних галузей. За прогнозами роботодавців, найбільше скорочення відбудеться серед таких категорій працівників:

працівники поштових служб;

секретарі;

спеціалісти з розрахунку зарплат;

графічні дизайнери;

юрисконсульти.

Основною причиною є те, що ШІ здатний виконувати багато рутинних завдань швидше, дешевше та з меншою кількістю помилок. Проте експерти вказують, що технології ШІ не призведуть до повної заміни людської праці. Натомість вони підсилять людські навички, а не витіснять їх повністю.

Джерело: CNN.

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