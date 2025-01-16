Останнім часом у мережі активно поширюється інформація про начебто індексацію пенсій у січні, а пенсіонерів закликають заповнити спеціальну анкету, щоб отримати кошти.

В ПФУ повідомили українцям, чи дійсно очікується перерахунок пенсій у січні.

У Пенсійному фонді України застерігають: це шахрайська схема, метою якої є викрадення особистих даних громадян. Пенсіонерам радять не переходити за подібними посиланнями та не надавати жодної конфіденційної інформації.

В установі наголосили, що індексація пенсій дійсно запланована на 2025 рік, але вона відбудеться пізніше, а про її початок обов’язково повідомлять через офіційні канали. Заповнення будь-яких анкет чи додаткові звернення від пенсіонерів для перерахунку не потрібні.

У Кабінеті Міністрів також зазначили, що питання індексації пенсій у 2025 році буде врегульовано окремою постановою. Про всі зміни громадян проінформують через офіційні джерела Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року був оприлюднений проєкт масштабної пенсійної реформи, яка передбачає запровадження бальної системи з 1 липня 2025 року.

Однак пенсії в майбутньому індексуватимуться за єдиною формулою, якщо реформа буде ухвалена та успішно пройде перехідний період.

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