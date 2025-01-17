У Києві Служба безпеки України та Національна поліція затримали чотирьох підпалювачів, які виконували завдання російських спецслужб.

Як повідомили про СБУ, зловмисники підпалювали військові автомобілі та релейні шафи Укрзалізниці на території столиці.

Ці молодики, які шукали «швидкий заробіток» через Telegram-канали, були завербовані окупантами. Проте замість обіцяних грошей вони отримали підозри у злочинах, що тягнуть за собою довічне ув'язнення та конфіскацію майна.

Двоє зловмисників, 17 та 19 років, були затримані в Дніпровському районі Києва одразу після підпалу службового пікапа ЗСУ, який проходив техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

Ще двоє затриманих, 20-річний киянин і 26-річний переселенець з Луганська, підпалили п’ять позашляховиків ЗСУ та Нацгвардії, а також релейну шафу Укрзалізниці у Святошинському районі столиці. Вони відзначали локації для підпалів, погоджували їх із російським куратором і здійснювали злочини.

Затриманим оголошено підозру у вчиненні злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час особливого періоду, вчинене за попередньою змовою);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою, і розслідування триває.

Останні новини України:

Перехожа випадково викрила шпигуна рф: він виявився не простою особою.

Авто з військовим злетіло у повітря: четверо українців скоїли злочини проти ЗСУ, розкрито деталі.

Причетні депутати, працівники ТЦК і не тільки: викрито низку корупційних схем, подробиці від СБУ.