В Киеве Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали четырех поджигателей, выполнявших задачи российских спецслужб.

Как сообщили о СБУ, злоумышленники поджигали военные автомобили и релейные шкафы "Укрзализныци" на территории столицы.

Эти молодые люди, которые искали «быстрый заработок» через Telegram-каналы, были завербованы оккупантами. Однако вместо обещанных денег они получили подозрения в преступлениях, влекущих пожизненное заключение и конфискацию имущества.

Два злоумышленника, 17 и 19 лет, были задержаны в Днепровском районе Киева сразу после поджога служебного пикапа ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения боевых заданий на фронте.

Еще двое задержанных, 20-летний киевлянин и 26-летний переселенец из Луганска, подожгли пять внедорожников ВСУ и Нацгвардии, а также релейный шкаф Укрзализныци в Святошинском районе столицы. Они отмечали локации для поджогов, согласовывали их с российским куратором и совершали преступления.

Задержанным объявлено подозрение в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований во время особого периода, совершенное по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (преднамеренное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей, и расследование продолжается.

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