Про штраф він дізнався лише від дільничного поліцейського, після чого звернувся до військового комату.

У Харкові Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) безпідставно оштрафував чоловіка за неприбуття на виклик, не надіславши йому жодної повістки.

Це зазначено у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

З таким позовом він звернувся до суду, вимагаючи скасувати штраф. Заявник стверджував, що не отримав жодного запрошення до військкомату.

У матеріалах справи йдеться про те, що чоловік оскаржив рішення ТЦК, стверджуючи, що під час розгляду його справи порушено низку норм Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, чоловікові не було роз’яснено його права, не встановлено всі обставини, пов’язані з врученням повістки, та не з’ясовано причин неявки.

За словами запитувача, жодна повістка не надійшла ані на його адресу, ані на електронну пошту, а також він не отримав жодних повідомлень від ТЦК телефоном або іншими способами. Про штраф він дізнався лише від дільничного поліцейського, після чого знову звернувся до військового комату.

Суд під час розгляду справи встановив, що в постанові про накладення штрафу не міститься жодних доказів отримання людиною повістки, а в матеріалах справи відсутні підтвердження її надсилання. Ці факти викликали сумніви щодо законності дій ТЦК.

У результаті суд визнав дії начальника ТЦК протиправними, скасував постанову про штраф і задовольнив позов чоловіка. Крім того, суд зобов'язав ТЦК відшкодувати позовні витрати на судовий збір у розмірі 1 211 гривень за рахунок державного бюджету.

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