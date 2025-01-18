Новий закон зобов’язує як органи державної влади, так і приватний сектор створювати умови для працевлаштування.

В Україні ухвалили закон про забезпечення рівних можливостей для працевлаштування - стало відомо, кого саме торкнуться зміни.

Верховна Рада України 15 січня 2025 року ухвалила законопроєкт №5344-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю".

Його підтримали 228 народних депутатів. Новий закон зобов’язує як органи державної влади, так і приватний сектор створювати умови для працевлаштування осіб з інвалідністю або сплачувати цільовий внесок до спеціального фонду.

Документ спрямований на розширення можливостей працевлаштування людей з інвалідністю, їхню адаптацію на робочих місцях та стимулювання розвитку соціального підприємництва.

Квоти для працевлаштування:

1 робоче місце – для компаній, де працює від 8 до 25 осіб;

– для компаній, де працює від 8 до 25 осіб; 4% від загальної кількості робочих місць – для підприємств із понад 25 працівниками;

– для підприємств із понад 25 працівниками; 2% робочих місць – для установ, які займаються реабілітацією, навчанням чи доглядом за людьми з інвалідністю.

Якщо роботодавець не може створити робочі місця для осіб з інвалідністю (наприклад, через специфіку виробництва чи високі ризики), він зобов’язаний сплачувати цільовий внесок до спеціального фонду. Ці кошти спрямовуватимуться на підтримку програм працевлаштування та створення адаптованих робочих місць.

Новий закон пропонує низку заходів для стимулювання бізнесу до створення робочих місць для осіб з інвалідністю:

Компенсація витрат на облаштування робочих місць. Роботодавці отримуватимуть державну підтримку для створення адаптованих "розумних" робочих місць, які враховують фізичні можливості працівників. Соціальний супровід. Працівникам з інвалідністю надаватимуть послуги асистентів, перекладачів жестової мови та інші форми підтримки. Професійна адаптація. Закон передбачає фінансування навчання, перепідготовки та залучення приватних агенцій для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Закон відкриває можливості для підтримки не лише спеціалізованих підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю, але й будь-яких компаній, які виконують встановлені квоти.

Додаткові пільги:

Роботодавці можуть зменшити розмір цільового внеску, закуповуючи товари чи послуги у підприємств, що створюють робочі місця для людей з інвалідністю.

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