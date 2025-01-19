Для безперешкодного перетину кордону українцям також необхідно мати дійсне посвідчення водія відповідної категорії.

Для перетину кордону з Молдовою на автомобілі українці повинні обов'язково мати при собі чинний сертифікат технічного огляду транспортного засобу.

Без цього документа в'їзд на територію сусідньої країни буде неможливим, повідомили у Держмитній службі (ДМС).

Державна митна служба України зазначила, що це пов'язано з новими вимогами, які набули чинності в Молдові щодо в'їзду транспортних засобів. Відповідно до правил дорожнього руху Молдови, затверджених Постановою Уряду РМ від 13 травня 2009 року №357, водії зобов'язані мати при собі актуальний сертифікат техогляду. Молдовська сторона наголошує, що без цього документа транспортні засоби не будуть допущені на її територію.

Аналогічне правило було введено раніше і в Румунії. Для безперешкодного перетину кордону українцям також необхідно мати дійсне посвідчення водія відповідної категорії, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Додатково в ДМС наголосили, що ці вимоги затверджені положенням Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року, яка діє на всій території Румунії. Також, забороняється рухатися транспортним засобом дорогами загального користування без періодичного технічного огляду або з простроченим періодичним технічним оглядом.

Останні новини політики:

Вибори у Румунії: стало відомо, які шанси на перемогу у проукраїнського кандидата