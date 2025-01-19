Для беспрепятственного пересечения границы украинцам также необходимо иметь действительное водительское удостоверение соответствующей категории.

Для пересечения границы с Молдовой на автомобиле украинцы должны обязательно иметь при себе сертификат технического осмотра транспортного средства.

Без этого документа въезд на территорию соседней страны будет невозможен, сообщили в Гостаможне (ДМС).

Государственная таможенная служба Украины отметила, что это связано с новыми требованиями, вступившими в силу в Молдове по въезду транспортных средств. Согласно правилам дорожного движения Молдовы, утвержденным Постановлением Правительства РМ от 13 мая 2009 №357, водители обязаны иметь при себе актуальный сертификат техосмотра. Молдавская сторона отмечает, что без этого документа транспортные средства не будут допущены на ее территорию.

Аналогичное правило было введено ранее и в Румынии. Для беспрепятственного пересечения границы украинцам также необходимо иметь действительное водительское удостоверение соответствующей категории, а также свидетельство о регистрации транспортного средства.

Дополнительно в ДМС подчеркнули, что эти требования утверждены положением Венской конвенции о дорожном движении 1968 г., действующей на всей территории Румынии. Также запрещается двигаться транспортным средством по дорогам общего пользования без периодического технического осмотра или с просроченным периодическим техническим осмотром.

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