Міністерство охорони здоров’я запевняє, що всі справи перебувають під контролем, і розгляд документів триває за чітким алгоритмом.

У рамках масштабної реформи Міністерство охорони здоров’я України оголосило про створення нових лікарських комісій, які замінюють традиційні медико-соціальні експертні комісії (МСЕК).

Як зазначають у МОЗ, реформа покликана зробити процеси прозорішими та значно підвищити якість розгляду медичних справ. Для цього змінено підхід до організації роботи: кількість спеціалістів збільшено в чотири рази. До процесу залучено понад 1,5 тисячі експертних команд, у складі яких працюють 5,6 тисячі лікарів.

Розподіл справ між закладами, будується з урахуванням регіональних особливостей, наприклад:

У Чернігові документи з міської МСЕК передали до Чернігівського медичного центру сучасної онкології, міських лікарень №3 та №4.

В Одесі справи з шести МСЕК тепер опрацьовуються в Одеській обласній клінічній лікарні.

Що потрібно знати пацієнтам

Якщо ви подали документи на розгляд МСЕК, хвилюватися не варто. Міністерство охорони здоров’я запевняє, що всі справи перебувають під контролем, і розгляд документів триває за чітким алгоритмом:

Повідомлення про розгляд

Ви обов'язково отримаєте інформацію про дату, час і місце розгляду вашої справи.

Налаштування системи

Через перехідний період дозволяються незначні затримки, однак найближчим часом система запрацює стабільно.

Деталі про нові комісії

Повний перелік закладів, до яких передано матеріали, доступні на офіційному сайті МОЗ.

Поточні результати реформи

Станом на 13 січня 2025 року вже оброблено понад 36 тисяч справ, які потребували першочергового розгляду. Реорганізація забезпечує суттєве прискорення процесу та полегшує доступ до якісної експертизи.

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