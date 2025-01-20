Юрист Олександр Пастернак повідомляє, що з березня 2022 року заборонено стягувати борги за комунальні послуги, які накопичилися з початку війни.

З початком війни з Росією фінансова ситуація в Україні значно ускладнилася, тож Уряд запровадив ряд заходів для фінансової допомоги громадянам, зокрема, дозволивши певним категоріям громадян не платити за комунальні послуги.

Як повідомив Соцпортал, українці можуть не оплачувати комунальні послуги, якщо не проживали у своїх будинках більше 30 днів.

Це не стосується нарахувань на централізоване опалення та газопостачання. Для підтвердження пропуску необхідно надати документи, зокрема:

довідку про ВПО;

документи про військову службу або лікування;

інші офіційні документи.

Юрист Олександр Пастернак повідомляє, що з березня 2022 року заборонено стягувати борги за комунальні послуги, які накопичилися з початку війни. Це правило діє до завершення бойових дій або окупації території.

Не буде нараховуватися плата за комунальні послуги, якщо житло постраждало внаслідок бойових дій, а самі послуги були відключені. Проте борги до 24 лютого 2022 року потрібно буде погасити.

Юрист радить зібрати необхідні документи та повідомити постачальників послуг. Це допоможе уникнути проблем, навіть якщо під час війни комунальні підприємства можуть подати до суду на боржників.

Що з оплатою на окупованих територіях?

Українські закони не поширюються на окуповані території, де росіяни можуть порушувати права громадян. Для таких аипадків експерт радить:

знайти людину в окупації для передачі коштів на комунальні послуги;

чекати на звільнення території, коли послуги відновляться.

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