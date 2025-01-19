Представники Нацполіції можуть запропонувати йому добровільно проїхати до ТЦК для оновлення даних або ж усунення перешкод, які сприяли передачі їх у розшук

У разі порушення правил військового обліку військовозобов'язані чоловіки можуть бути затримані поліцією і доставлені до Національної поліції або територіального центру комплектування (ТЦК) для усунення причин порушення, однак цей процес має часові обмеження.

Як повідомила мер Лариса Козак, заступниця начальника районного ТЦК та СП у Києві, під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", у разі виявлення чоловіка, який перебуває в розшуку, представники Нацполіції можуть запропонувати йому добровільно проїхати до ТЦК для оновлення даних або ж усунення перешкод, які сприяли передачі їх у розшук.

Якщо особа чинить злісну непокору поліцейським чи співробітникам ТЦК, то вони мають право здійснити адміністративне утримання. Водночас, закон обмежує максимальний термін такого утримання до трьох годин.

Проте, якщо затримана особа продовжує чинити опір, проявляє агресію чи вдається до фізичного насильства щодо правоохоронців або військовослужбовців, термін її утримання може бути подовжений до трьох діб.

Також Politekа писала про те, що відстрочку від мобілізації мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, який є вищим за попередній.

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