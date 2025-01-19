Представители Нацполиции могут предложить ему добровольно проехать в ТЦК для обновления данных или устранения препятствий, способствовавших передаче их в розыск.

В случае нарушения правил военного учета военнообязанные мужчины могут быть задержаны полицией и доставлены в Национальную полицию или территориальный центр комплектования (ТЦК) для устранения причин нарушения, однако этот процесс имеет временные ограничения.

Как сообщила мэр Лариса Козак, заместитель начальника районного ТЦК и СП в Киеве, во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", в случае обнаружения находящегося в розыске мужчины представители Нацполиции могут предложить ему добровольно проехать в ТЦК для обновления данных или же устранение препятствий, способствовавших передаче его в розыск.

Если лицо оказывает злостное неповиновение полицейским или сотрудникам ТЦК, они имеют право осуществить административное содержание. В то же время закон ограничивает максимальный срок такого содержания до трех часов.

Однако, если задержанное лицо продолжает сопротивляться, проявляет агрессию или прибегает к физическому насилию в отношении правоохранителей или военнослужащих, срок его содержания может быть продлен до трех суток.

Также Politekа писала о том, что отсрочку от мобилизации имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше предыдущего.

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