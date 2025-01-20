Оформити таку допомогу можна через Пенсійний фонд України або портал "Дія".

Багато жінок, які досягли 60-річного віку, не завжди знають про свої права та можливості отримати пільги.

Новини.LIVE розповіли, на які пільги можуть претендувати жінки старші 60 років у 2025 році.

1. Пільги на оплату комунальних послуг

Жінки, які працюють у сільській місцевості в таких сферах, як освіта, медицина або культура, можуть отримати 100% компенсацію за комунальні послуги. Ті, хто працює в інших галузях або мешкає в міських умовах, можуть претендувати на субсидії, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують встановлений мінімум. Оформити таку допомогу можна через Пенсійний фонд України або портал "Дія".

2. Безкоштовний проїзд

Жінки, які досягли 60 років, мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, включно з міськими автобусами та електричкою. Водночас пільга не поширюється на метро та таксі.

3. Звільнення від земельного податку

Жінки можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо володіють земельними ділянками відповідного розміру:

0,10 га — дача;

0,01 га — гараж;

0,12 га — садівництво;

0,10 га — будівництво в місті;

0,15 га — селища міського типу;

0,25 га — житловий будинок у селі;

2 га — особисте сільське господарство.

4. Знижка на автострахування

Жінки, власники автомобілів з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електричних машин потужністю до 100 кВт, мають право знижки 50% на автострахування.

5. Безкоштовна правова допомога

Пенсіонери можуть отримати безкоштовні юридичні послуги або отримати суттєву знижку на консультації, підготовку документів та інші юридичні послуги.

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