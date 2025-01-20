Многие женщины, достигшие 60-летнего возраста, не всегда знают о своих правах и возможностях получить льготы .
Новости.LIVE рассказали , на какие льготы могут претендовать женщины старше 60 лет в 2025 году.
1. Льготы на оплату коммунальных услуг
Женщины, работающие в сельской местности в таких областях, как образование, медицина или культура, могут получить 100% компенсацию за коммунальные услуги. Работающие в других отраслях или проживающие в городских условиях могут претендовать на субсидии, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный минимум. Оформить такую помощь можно через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".
2. Бесплатный проезд
Женщины, достигшие 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, включая городские автобусы и электричку. В то же время, льгота не распространяется на метро и такси.
3. Освобождение от земельного налога
Женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если владеют земельными участками соответствующего размера:
0,10 га — дача;
0,01 га — гараж;
0,12 га – садоводство;
0,10 га – строительство в городе;
0,15 га – поселки городского типа;
0,25 га – жилой дом в селе;
2 га – личное сельское хозяйство.
4. Скидка на автострахование
Женщины, владельцы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрических машин мощностью до 100 кВт, имеют право скидки 50% на автострахование.
5. Бесплатная правовая помощь
Пенсионеры могут получить бесплатные юридические услуги или получить скидку на консультации, подготовку документов и другие юридические услуги.
Последние новости Украины:
Удар по карманам: украинцам хотят увеличить штрафы за нарушение комендантского часа, названы суммы.
Распространенное заблуждение грозит украинцам штрафом: полицейские тщательно отслеживают.
В Украине введены новые штрафы: известно, за какие нарушения придется заплатить около 5 тысяч.