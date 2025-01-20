Оформить такую ​​помощь можно через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".

Многие женщины, достигшие 60-летнего возраста, не всегда знают о своих правах и возможностях получить льготы .

Новости.LIVE рассказали , на какие льготы могут претендовать женщины старше 60 лет в 2025 году.

1. Льготы на оплату коммунальных услуг

Женщины, работающие в сельской местности в таких областях, как образование, медицина или культура, могут получить 100% компенсацию за коммунальные услуги. Работающие в других отраслях или проживающие в городских условиях могут претендовать на субсидии, если их расходы на коммунальные услуги превышают установленный минимум. Оформить такую ​​помощь можно через Пенсионный фонд Украины или портал "Дія".

2. Бесплатный проезд

Женщины, достигшие 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, включая городские автобусы и электричку. В то же время, льгота не распространяется на метро и такси.

3. Освобождение от земельного налога

Женщины могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если владеют земельными участками соответствующего размера:

0,10 га — дача;

0,01 га — гараж;

0,12 га – садоводство;

0,10 га – строительство в городе;

0,15 га – поселки городского типа;

0,25 га – жилой дом в селе;

2 га – личное сельское хозяйство.

4. Скидка на автострахование

Женщины, владельцы автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электрических машин мощностью до 100 кВт, имеют право скидки 50% на автострахование.

5. Бесплатная правовая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные юридические услуги или получить скидку на консультации, подготовку документов и другие юридические услуги.

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