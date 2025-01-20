За незаконне використання допомоги для ЗСУ з метою отримання прибутку йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці підозрюють підприємця з Міжгір’я в незаконному продажу автомобілів, що були призначені для Збройних Сил України - за спробу реалізувати 4 кросовери, закарпатцю загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у поліції Закарпатської області.

Як повідомили в поліції Закарпатської області, підприємець з Хустського району завіз до України чотири автомобілі з ЄС — KIA, Jeep, Nissan та Chevrolet, вартість яких оцінюється в близько мільйон гривень.

Замість того, щоб передати ці машини до благодійних організацій у Києві, Запоріжжі та Тернополі, підозрюваний намагався продати їх через інтернет та на місцевих авторинках.

За незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо про подібний інцидент. Так, львівського бізнесмена судитимуть за постачання неякісного військового одягу для ЗСУ на суму понад 1 млрд грн, що було виявлено завдяки матеріалам ДБР.

Підприємець, який був основним організатором схеми, залучив до оборудки свого сина та інших осіб. Його компанії уклали договори з Міністерством оборони України в 2023 році на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. За цими угодами до Міноборони було поставлено продукції на суму майже 1,2 млрд грн.

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